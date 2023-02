Ancora una protesta contro il 41 bis

Ancora una protesta degli anarchici contro il 41bis e in difesa di Alfredo Cospito. Un gruppo di attivisti è salito in cima all’Altare della Patria, a Roma, esponendo uno striscione contro il cosiddetto “carcere duro”. Accesi anche diversi fumogeni. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi della polizia e uno dei carabinieri. Gli agenti sono saliti sul Vittoriano per intercettare gli attivisti.

