La scritta: "L'Italia tortura. Con Alfredo, no al 41 bis". Domani la sentenza di Cassazione sul regime cui è sottoposto l'anarchico, che è in sciopero della fame

“L’Italia tortura. Con Alfredo no al 41 bis”. E’ lo striscione comparso sull’Altare della Patria a Roma, in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Opera a Milano e in scopero della fame da ormai oltre 110 giorni. Domani, 24 febbraio, è attesa la sentenza di Cassazione sul regime di carcere a cui è sottoposto Cospito.

Attese manifestazioni in diverse città italiane.

