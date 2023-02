L'operazione della polizia di Stato

26 misure cautelari per reati collegati al traffico di stupefacenti tra Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata. La Squadra Mobile di Agrigento ha condotto una complessa e articolata attività investigativa, protratta per oltre un anno e mezzo, che ha interessato gran parte del territorio della provincia Agrigentina, nonché parte di quella nissena e catanese, permettendo di denunciare all’Autorità Giudiziaria oltre 40 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e, in alcuni casi, anche di armi. L’indagine svolta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale che spacciava droga, localizzato sul territorio di Licata, e che aveva ramificazioni per l’approvvigionamento di stupefacente anche nelle province limitrofe di Caltanissetta e Catania. L’esecuzione dell’operazione ha visto il coinvolgimento di quasi 200 poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento.

