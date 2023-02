Tante associazioni si ritroveranno chiedendo di aprire una strada alla trattativa

“Non abbandoniamo la via della pace, apriamo una strada alla trattativa”. È il coro lanciato dalle tante associazioni che il 24 febbraio, primo anniversario della guerra in Ucraina, si ritroveranno a Perugia in occasione della Marcia per la pace. Una edizione “straordinaria” che si svolgerà questa volta di notte: “Per vivere il disagio e la paura che sta vivendo il popolo ucraina in questo momento – spiega Flavio Lotti, coordinatore della Marcia per la pace – Noi saremo li con le fiaccole per dare luce alla strada della pace”.

