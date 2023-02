L'ira degli automobilisti davanti alla stazione di Porta Garibaldi

Cinque attivisti del movimento ambientalista “Ultima generazione” hanno bloccato il traffico lunedì mattina a Milano. La protesta in viale Luigi Sturzo, davanti alla stazione di Porta Garibaldi. I manifestanti si sono seduti sulle strisce pedonali esponendo uno striscione con scritto: “Non paghiamo il fossile“. Momenti di tensione con molti automobilisti arrabbiati a causa del blocco stradale. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per far spostare gli attivisti e ripristinare la regolare circolazione.

