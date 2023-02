La richiesta, nell'ambito della lotta contro i cambiamenti climatici, è sintetizzata nello striscione con scritto 'Stop sussidi ai fossili'

Questa mattina alcuni attivisti della campagna ‘Non paghiamo il fossile’, promossa dalla coalizione Ultima generazione, hanno imbrattato il Palazzo della Regione Toscana di via Cavour a Firenze. Per l’azione sono stati utilizzati estintori caricati con vernice gialla e rossa. La richiesta, nell’ambito della lotta contro i cambiamenti climatici, è sintetizzata nello striscione con scritto ‘Stop sussidi ai fossili‘. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

La Regione Toscana – viene spiegato – “ha messo a disposizione il porto di Piombino alla pericolosa e climaticamente dannosa rigassificazione. Nel 2022, in Toscana gli effetti del cambiamento climatico sono stati pesanti. Lungo la costa Nord della Toscana nel 2022 si sono verificati 23 eventi estremi. Nell’area urbana di Firenze 11 eventi estremi. Nonostante ciò, in Toscana continuano a ricevere sussidi ambientalmente dannosi piccole centrali alimentate esclusivamente a fonti fossili, come quelle delle isole del Giglio e Capraia, Portoferraio”. La richiesta del movimento è di fermare “i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata