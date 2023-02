"Alfredo Libero, no al 41 bis", si legge sugli striscioni.

Largo Argentina, Campo de fiori e Piazza Trilussa le piazze romane scelte dagli anarchici per chiedere lo stop al regime carcerario del 41bis per Alfredo Cospito. Pochi manifestanti in piazze semivuote a pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul caso prevista per il 24 febbraio. “Alfredo Libero, no al 41 bis”, si legge sugli striscioni.

