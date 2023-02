Massima allerta nel centro della Capitale: a partire dalle 19: Campo Dei Fiori, Largo Argentina e Piazza Trilussa

Tre appuntamenti a Roma per gli anarchici che manifestano contro la detenzione di Alfredo Cospito al 41 bis. Gli appuntamenti, sui quali è massima l’attenzione delle forze dell’ordine, sono in programma a Campo Dei Fiori, Largo Argentina e Piazza Trilussa, alle 19. “Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione. Dopo quattro mesi di sciopero della fame Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41bis”, si legge su un volantino degli organizzatori.

