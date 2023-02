Secondo la prima ricostruzione degli investigatori Bruno Falleni, 80 anni, avrebbe sparato alla moglie 75enne prima di togliersi la vita

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti stamani nella loro abitazione a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Entrambi riporterebbero segni di arma da fuoco: la prima ipotesi degli investigatori è che potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. L’uomo, Bruno Falleni, 80 anni, avrebbe sparato alla moglie di 75 anni prima di togliersi la vita. L’allarme lo ha dato stamani il figlio, attorno alle 6. Sul posto sono intervenute le ambulanze della pubblica assistenza di Cena e di Castagneto Carducci, ma ormai per la coppia non c’era già più nulla da fare. Per le indagini procedono i carabinieri.

