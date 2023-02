Il ragazzo di 23 anni avrebbe colpito l'uomo, un 57enne, in casa attorno alle 3 del mattino, prima di chiamare i carabinieri

Un uomo di 57 anni è stato ucciso dal figlio di 23, questa notte, in una casa di via Paganini a Livorno, nella zona di Coteto. Il ragazzo, stando alla ricostruzione, avrebbe colpito con una coltellata il padre attorno alle 3 del mattino, prima di chiamare i carabinieri. Soccorritori e vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell’uomo in casa. Il figlio è stato trovato poco distante dai carabinieri che lo hanno portato in ospedale, dove ora è piantonato.

