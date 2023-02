La procura di Imperia ha aperto un fascicolo dopo la distruzione in diretta della scenografia da parte del cantante

Dopo lo ‘show’ e la distruzione sul palco del Festival di Sanremo della scenografia di rose da parte di Blanco la procura di Imperia ha aperto un fascicolo per danneggiamento. Gli accertamenti nascono dopo la segnalazione fatta dal Codacons ma sul caso c’erano stati anche alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera stessa dell’esibizione. Il cantante aveva giustificato l’accaduto spiegando in diretta di avere avuto problemi con l’audio in cuffia. Non è escluso che l’ipotesi di reato possa diventare di danneggiamento aggravato e quindi procedibile d’ufficio. Accertamenti in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata