Un problema tecnico fa infuriare il cantante che smette di cantare e distrugge la scenografia della sua performance

Tensione all’Ariston al termine dell’esibizione di Blanco, che ha presentato sul palco il suo nuovo singolo ma a causa di problemi tecnici non è riuscito a cantare e si è sfogato distruggendo tutti i fiori del palco. Il pubblico lo ha fischiato pesantemente e lui ha provato a giustifircarsi dicendo: “Non mi sentivo in cuffia e allora ho voluto comunque divertirmi, la cosa bella della musica è divertirsi”, ma il pubblico ha continuato a fischiarlo. Amadeus lo ha comunque inizialmente invitato a tornare a esibirsi più tardi e ha spiegato al pubblico: “Capita, gli è partita la sciabbarabba”.

“Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così. Ma quando c’è stato il fatto di Bugo e Morgan mi ha aiutato Fiorello”, ha aggiunto Amadeus. Poi si è presentato Gianni Morandi con la scopa per togliere i fiori distrutti dal palco, con grande ironia, dicendo “con tutta la bella musica che abbiamo ascoltato questa sera vedrai che domani si parlerà solo di questo“.

Un’ovazione del pubblico dell’Ariston ha accolto poi le parole di Amadeus al rientro dalla pubblicità. “Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni” ha detto il conduttore del Festival. Parlando con Gianni Morandi, il direttore artistico ha ricordato che quando c’è un problema tecnico basta segnalarlo, fermarsi e ricominciare.

Toti a Blanco: “Nessuno tocchi i nostri fiori”

“Nessuno tocchi i fiori di Sanremo!”. Comincia così un post su Facebook del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che si rivolge a Blanco, di cui pubblica una foto di ieri sera mentre distrugge i fiori sul palco dell’Ariston, a Sanremo. “Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l’intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo ti voglio invitare personalmente a visitare le nostre serre per vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del DNA della Liguria e di Sanremo, proprio come il Festival. È il migliore esempio che puoi dare a tutti i ragazzi che ti seguono e amano la tua musica. Alla tua età a volte si fanno degli sbagli ma si può sempre recuperare e anche dagli errori… può nascere un fiore”, conclude Toti.

