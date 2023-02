Chiuse le indagini dai militari delle Fiamme Gialle: denunciata una persona

La Guardia di Finanza di Lucca ha eseguito un controllo nei confronti di una ditta individuale lucchese esercente l’attività di commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, effettuando anche il prelevamento di campioni dei prodotti energetici commercializzati, in particolare benzina senza piombo e gasolio. L’esito delle analisi ha fatto riscontrare una non conformità del campione di gasolio prelevato in ordine al grado di infiammabilità, risultato notevolmente inferiore al limite previsto dalle vigenti normative. Il carburante è risultato, quindi, sprovvisto dei requisiti necessari alla commercializzazione come prodotto per autotrazione e, dunque, il titolare della ditta individuale è stato denunciato alla Procura per il reato di frode nell’esercizio del commercio.

