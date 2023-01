Il professionista, avuta notizia delle indagini nei suoi confronti, si è liberato della titolarità di alcuni beni

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore in qualsiasi procedura di fallimento e concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di un dottore commercialista con sede operativa in Lucca. Il provvedimento restrittivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Lucca, che ha accolto le richieste formulate dal Pm titolare delle indagini, trae origine da una denuncia e dalle successive indagini svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca, in ordine a fatti riconducibili alla gestione del fallimento da parte di un curatore di una nota Spa di Altopascio, che, nei tempi di maggior splendore, fatturava oltre trenta milioni di euro, dando lavoro a trecento persone. Nel provvedimento cautelare il Giudice dà atto che le investigazioni svolte hanno fatto emergere come il professionista, non appena avuta notizia di essere stato indagato per il delitto di peculato, si è spogliato della titolarità di alcuni beni, come pure ha provveduto a intestare a terzi beni immobili, non risultando al momento del sequestro titolare di alcun bene immobile e mobile, e residuando sui suoi conti correnti irrisorie somme di denaro pur avendo transitato sugli stessi svariati milioni di euro di compensi per l’ordinaria attività professionale.

