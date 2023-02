Le fiamme sono divampate intorno alle 22 del 14 febbraio, sul posto i vigili del fuoco

Maxi rogo a Genova. Ancora in fiamme lo stabile al civico 17 di via Piacenza nel quartiere di San Gottardo a Genova, in Val Bisagno. L’incendio è divampato intorno alle 22 del 14 febbraio, partito dal tetto dello stabile, di cinque piani, affacciato sulle sponde del torrente Bisagno.

“Forse un corto circuito – racconta a La Presse Vincenzo Omodio, 55 anni, che vive dal 1999 con la moglie e il figlio all’ultimo piano del palazzo divorato dal rogo – abbiamo perso tutto. C’erano dei lavori sul tetto, non sappiamo cosa possa essere successo, solo che ad un certo punto casa e scale erano invase dal fumo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, il tetto è crollato. È già tanto essere usciti vivi dal palazzo”. Omodio lo racconta mentre, a bordo di uno dei 4 mezzi del trasporto pubblico messi a disposizione da Amt e Comune, aspetta la fine dell’emergenza, insieme a decine di residenti evacuati, allontanati dalle proprie abitazioni.

Sul posto ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento almeno 8 mezzi dei vigili del fuoco, con lanci da terra e autoscala. Al momento non risulterebbero feriti o intossicati, il 118 ha trasportato solo due persone in codice verde all’ospedale Galliera per necessità di farmaci. Circa un’ottantina le persone evacuate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata