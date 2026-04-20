Renzi e Vannacci da Fedez, scintille a Pulp Podcast

Matteo Renzi e Roberto Vannacci sono ospiti di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. Tanti i temi trattati dai leader di Italia Viva e Futuro Nazionale: dalle alleanze nel centrodestra alle prossime elezioni, dalla questione migranti a Donald Trump.

Renzi: “Da Vannacci allerta a Meloni ma se va da solo la destra perde”

I due leader si sono confrontati sulle alleanze tra i partiti e all’interno del centrodestra. Vannacci “sta dicendo che lui manda un’allerta a Meloni e le dice: ‘O voi cambiate linea o io vado da solo’. Se va da solo, la destra ha perso“, ha affermato il presidente di Italia Viva. “Ha capito”, la replica del generale. “Sembro scemo? Non sono mica come tutti quelli che frequenti”, ha commentato Renzi suscitando l’ilarità in studio.

Vannacci: “Destra forte ma si è slavata, c’è clima pre-elettorale”

“È una situazione dinamica, è un clima pre-elettorale già da adesso e, quindi, ci si prepara per gli sprint finali e la strategia di gara. Il referendum è stato un segnale importante, anche se dal mio punto di vista è stato strumentalizzato, ma in politica avviene. È un periodo in cui ha un po’ di fiato nei polmoni, secondo me gli equilibri non sono cambiati nel frattempo. C’è una destra forte che però si è slavata, si è sbiadita, allora bisogna riportare la barra dritta e il motivo di Futuro nazionale è proprio questo”, ha dichiarato il fondatore di FN.

Migranti, scintille Renzi-Vannacci a Pulp Podcast sui rimpatri

“Io sono quello che apriva le porte e con il vostro governo ci sono meno rimpatri che con il nostro. O te ne vai dal governo o mi chiedi scusa”, ha detto Renzi parlando della questione migranti. Pronta la replica del leader di Futuro nazionale: “Su quest’aspetto, Matteo, non puoi parlare, perché durante il tuo governo avevi la tua ministra degli Esteri, la signora Bonino, che ha ammesso di fronte a tutti: ‘Abbiamo chiesto noi che gli sbarchi avvenissero in Italia’. Quindi, sei responsabile“. Renzi è poi intervenuto per sottolineare che “e qui c’è l’errore, epic fail: la ministra Bonino era ministra di Enrico Letta. Hai presente ‘Stai sereno’? Non c’entro una mazza io. Quindi, epic fail di Vannacci”.

Usa, Renzi: “Se Trump riesce a far vincere la sinistra anche in Italia, santo subito”

“Trump ne combina una più di Bertoldo. L’operazione di Futuro nazionale è una novità, Vannacci fa un’operazione intelligente a destra. Da noi Trump potrebbe fare il miracolo. Trump ha fatto vincere la sinistra anche in Groenlandia. Se riesce a fare anche il miracolo di far vincere la sinistra in Italia, Donald santo subito”, ha detto Renzi parlando del presidente degli Stati Uniti.

Usa, Vannacci: “Ok Trump sovranista, non mi piace quando fa il gendarme del mondo”

Donald Trump? “Io non mi innamoro delle persone, mi innamoro dei principi, dei valori. A me andava bene il Trump sovranista del ‘Make America great again’, non mi piace il Trump che fa il gendarme del mondo, che stabilizza un’area energetica, perché di questo si tratta, e non mi piace il Trump che fa esattamente il contrario di quello che doveva essere il trumpismo originario. Il Trump degli ultimi mesi a me non piace nella maniera più assoluta”, ha commentato Vannacci.