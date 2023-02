I vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è divampato intorno alle 22 di ieri sera dal tetto di un edificio di cinque piani in via Piacenza 17, nel quartiere di San Gottardo a Genova. “Forse c’è stato un corto circuito”, racconta Vincenzo Omodio, 55 anni, che vive dal 1999 con la moglie e il figlio all’ultimo piano del palazzo divorato dal rogo. Sul posto sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme otto mezzi dei Vigili del fuoco. Al momento non risulterebbero feriti o intossicati. Circa un’ottantina le persone evacuate.

