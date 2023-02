È successo al commissariato napoletano di Vicaria dopo una lite in famiglia, il 29enne è deceduto all'ospedale Vecchio Pellegrini

Un uomo di 29 anni ha accoltellato la madre e poi ha aggredito il compagno della donna che era andato in commissariato a denunciarlo. Al commissariato Vicaria è intervenuto un poliziotto che tentando di disarmarlo è stato accoltellato ad una gamba, rischiando di essere accoltellato anche alla gola. Durante la colluttazione un altro poliziotto ha sparato alle gambe dell’aggressore che è poi morto all’ospedale Vecchio Pellegrini.

È successo ieri sera a Napoli intorno alle 22 dopo una lite in famiglia. La donna è stata portata all’ospedale Cardarelli in codice verde e il compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini. I poliziotti coinvolti sono stati portati anche loro all’ospedale napoletano dove sono stati dimessi poco dopo. Sul fatto proccede la Squadra Mobile.

