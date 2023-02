Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo: "Sta bene, è in isolamento ed è curato nel migliore dei modi"

Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo, Paolo Guido, ha interrogato per due ore e mezza Matteo Messina Denaro, l’ex superlatitante catturato il 16 gennaio scorso e detenuto a L’Aquila. “Messina Denaro sta bene, è in totale isolamento senza contatti con nessuno ed è curato nel migliore dei modi”, ha detto Guido che all’uscita dal carcere è stato scortato da diverse auto della polizia. Massimo riserbo sul contenuto dell’interrogatorio a cui era presente anche la nipote del boss, l’avvocata Lorenza Guttadauro. Non si sa se il capo di Cosa Nostra abbia risposto alle domande dei magistrati palermitani.

