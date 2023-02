Operazione della Guardia di Finanza a San Giovanni Teatino

Prosegue il piano di contrasto al commercio di materiali non sicuri delle forze dell’ordine in vista del Carnevale. La Guardia di Finanza di Chieti ha sequestrato oltre 1.500 articoli illegali tra cui costumi, parrucche, maschere, giocattoli e cosmetici. Il materiale, esposto per la vendita, è stato scoperto in un’attività commerciale di San Giovanni Teatino.

