Piano straordinario di controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 2,5 milioni di prodotti di Carnevale non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Proseguendo il piano straordinario di controlli avviato il mese scorso, i militari hanno svolto un’operazione nel quartiere Alessandrino, sequestrando costumi, maschere, denti, unghie e altre decorazioni potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti, soprattutto minori. Segnalata in via amministrativa una persona alla Camera di Commercio per la violazione del cosiddetto “Codice del Consumo”.

