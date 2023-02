Foto dall'archivio

I genitori hanno denunciato i medici, la piccola era nel reparto di rianimazione dell'ospedale

L’associazione Codici ha presentato un esposto in Procura per accertare le cause della morte della bimba di due anni e mezzo di Sannicola di Lecce, avvenuta il 29 dicembre scorso, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dopo due giorni di ricovero, a causa della febbre alta.

“Una vicenda straziante, un dolore indicibile. La morte della bambina è una tragedia, su cui pesano dubbi e paure. Da anni impegnata contro la malasanità al fianco dei pazienti e dei loro parenti, l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Lecce affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto”, spiega l’associazione.

“Ci sono tante domande che necessitano di risposte”, sottolinea Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici. “E ci impegneremo affinché vengano fornite. Al momento non possiamo dire se si tratta di malasanità, di sicuro la denuncia dei genitori è pesante, così come i sospetti che ruotano intorno alla vicenda”.

