Uno striscione recita: 'Al fianco di Alfredo, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo'

Qualche decina di persone si è radunata a Roma per la manifestazione indetta dagli anarchici per chiedere la revoca del 41 bis per Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera a Milano. Il concentramento è a piazza Vittorio Veneto. ‘Al fianco di Alfredo, contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo’ recita uno striscione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata