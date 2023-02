Parla il difensore Flavio Rossi Albertini: "Provvedimento arrivi in tempi estremamente rapidi"

“Oltre 105 giorni di sciopero della fame. Stiamo parlando di una situazione che è estremamente critica. Se qualcuno vuole fare un provvedimento che risolva la vicenda lo faccia in tempi estremamente rapidi”. A dirlo è Flavio Rossi Albertini, il legale di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel carcere milanese di Opera al 41 bis. “Come l’ho trovato? È una persona che non si alimenta da 105 giorni, ha perso 45 kg. Non sono un medico e non so i valori, però è un uomo estremamente provato da questo lunghissimo sciopero della fame”, ha continuato l’avvocato che ha aggiunto: È determinato a continuare. È un momento tragico”. L’avvocato è stato intercettato dai cronisti a Milano.

