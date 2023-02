Parla Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis: "La situazione è estremamente critica"

L’allarme del legale di Alfredo Cospito: “Sono oltre 105 giorni di sciopero della fame, la situazione è estremamente critica. Siamo in attesa delle determinazioni, ma qualcuno faccia sapere in tempi rapidi ad Alfredo Cospito se il provvedimento (di 41-bis, ndr) verrà revocato, anche per potergli salvare la vita. Non c’è più tempo. Sono passati tre mesi e mezzo, è tantissimo“. L’avvocato Flavio Rossi Albertini chiede dunque più rapidità per il suo assistito, detenuto nel carcere milanese di Opera per tutelare la sua salute. “Ha perso 45 kg, stiamo parlando di uno sproposito. È un uomo assolutamente provato”, ha aggiunto.

Il detenuto anarchico al 41-bis, trasferito a Milano da Sassari qualche giorno fa, sarà visitato dalla senatrice Ilaria Cucchi domani, il 3 febbraio.

