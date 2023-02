Foto dallarchivio di un braccialetto elettronico

Massimiliano Sestito era stato condannato a 30 anni per l'omicidio del carabiniere Renato Lio nel 1991: ha manomesso il braccialetto elettronico ed è fuggito

È evaso dagli arresti domiciliari la notte del 30 gennaio il killer di ‘ndrangheta Massimiliano Sestito, 50 anni, condannato a 30 anni per l’omicidio del carabiniere Renato Lio nel 1991. Si trovava ai domiciliari a Pero, nel Milanese, in casa del padre dopo essere uscito il 12 gennaio dal carcere di Terni. Ha manomesso il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga. I carabinieri se ne sono accorti durante un normale giro di controllo. Il padre di Sestito non ha fornito alcuna versione.

Nei prossimi giorni avrebbe dovuto affrontare il verdetto della Corte di Cassazione per l’omicidio di Vincenzo Femia, ritenuto il referente sul territorio di Roma per la cosca Nirta di San Luca (RC), assassinato a Roma il 24 gennaio 2013 da un commando di killer mafiosi arrestati dalla Squadra mobile della Capitale per omicidio volontario aggravato e per aver agevolato l’operatività della ‘ndrangheta, con articolazioni sia in Calabria che nella provincia di Roma.

Cugino del carabiniere ucciso: “Riaperta ferita mai rimarginata”

“Con questa notizia della fuga di Massimiliano Sestito si riapre una ferita mai rimarginata“. Lo dice a LaPresse Carlo Lio, cugino di Renato Lio, il carabiniere ucciso nel 1991. “È stata una notizia molto dolorosa per me, ma soprattutto per i figli, anche se sono passati molti anni dalla scomparsa di Renato. Loro erano piccoli e sono cresciuti senza un padre”, prosegue Lio. “Non voglio essere polemico – precisa – ma spesso non vanno ai domiciliari altri malviventi e invece li si danno a un mafioso conclamato?”

