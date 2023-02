A riferirle il consigliere regionale Michele Usuelli, che lo ha visitato a Opera: "L'ho visto lucido, è preoccupato di avere trattamenti di favore"

Parla Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera, dove è stato trasferito da Sassari per tutelare la sua salute, minata dallo sciopero della fame contro il carcere duro che va avanti da più di tre mesi. A riferire le sue parole è Michele Usuelli, consigliere di +Europa/Radicali Italiani in Regione Lombardia, che è andato a visitarlo. “L’ho visto lucido e mi ha detto che vuole vivere“, ha raccontato Usuelli a LaPresse. Ha poi aggiunto: “Cospito per molti minuti mi ha rappresentato l’imbarazzo di avere trattamenti di favore rispetto ad altri detenuti al 41bis: è preoccupato che gli altri carcerati possano percepire il fatto che lui abbia trattamenti di favore, vero o non vero che sia”.

