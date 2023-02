Le parole di Stefano Anastasia a Napoli per la presentazione del suo libro

“Cospito deve pagare per i suoi reati, non è un martire. Dobbiamo occuparci della salute di un detenuto “. Così Samuele Ciambriello, garante dei detenuti per la regione Campania presso la Fondazione Sudd di Napoli dove si è svolta la presentazione del suo libro “Carcere” e di “Le Pene del Carcere” di Stefano Anastasia, garante dei detenuti per la regione Lazio. “Il 41 bis pur legittimo deve essere limitato allo stretto necessario. È nato in una situazione di emergenza e poi è stato stabilizzato. Oggi c’è un abuso”, ha detto Anastasia.

