Coinvolto, in particolare, il grande magazzino 'Orizzonte'

Impressionanti colonne di fumo a Castel Romano, in provincia di Roma per un incendio che ha colpito un capannone. Coinvolto, in particolare, il grande magazzino ‘Orizzonte’. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di lunedì. Cinque squadre al lavoro anche con mezzi aeroportuali.

