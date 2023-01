Le vittime tutte di età compresa tra i 17 e i 22 anni, una sesta persona è ricoverata in codice rosso

Un altro incidente mortale a Roma nella notte. A Fonte Nuova, all’altezza del civico 611 di Via Nomentana, una Fiat 500 con a bordo sei ragazzi si è ribaltata per cause ancora imprecisate. Morti cinque dei giovani a bordo, tre ragazzi e due ragazze, tutti di età comprese tra i 17 e i 22 anni. Una sesta persona è ricoverata in gravi condizioni: è all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

