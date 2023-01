Circa un terzo delle vittime, sei in totale, aveva meno di 35 anni

Cresce l’allarme per i morti sulle strade italiane. A poche ore dal tragico incidente in cui hanno perso la vita cinque giovani alle porte di Roma, l’Osservatorio Asaps rivela un altro dato indicativo di un fenomeno che assume sempre più i contorni di una strage. Nel terzo fine settimana del mese di gennaio (dal 20 al 22) sono stati registrati 17 decessi in incidenti stradali: nove automobilisti, un motociclista, quattro pedoni, due ciclisti e un conducente di autocarro. E tra le 17 vittime, ben sei avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana, fa sapere l’Asaps, aveva 85 anni, quella più giovane una ragazza di 13 anni. Sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania.

