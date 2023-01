Fitta nevicata sulla Basilica di San Francesco

Anche la città di Assisi si è svegliata sotto una fitta coltre di neve: i frati della Basilica di san Francesco in Assisi hanno così deciso di giocare a palle di neve, come mostra un video condiviso dal portale www.sanfrancescopatronoditalia.it sul proprio canale YouTube. Gran parte del Centro-Nord Italia è stretto nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e fiocchi fino a basse quote.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata