Il fiume ha raggiunto il picco di piena nel tratto cittadino, poi l'allarme è rientrato

Ore di paura a Senigallia, in provincia di Ancona, per via del fiume Misa il cui picco di piena ha interessato il tratto che attraversa la città. Il comune ha avvisato i cittadini invitandoli a stare lontani dall’argine e ha chiuso alcune delle arterie stradali limitrofi. Poi, a distanza di ore, il livello del fiume si è abbassato facendo rientrare l’allarme e consentendo la riapertura delle strade.

