Secondo il comandante del Ros dei carabinieri sono "solo ipotesi"

Il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, sull’eventuale ‘svuotamento’ dei covi di Matteo Messina Denaro, ha dichiarato: “Non siamo in grado di dirlo. Mi auguro che se c’è andato qualcuno abbia lasciato qualche traccia. E’ un’ipoesi da verificare ma al momento non si puo confermare”. Lo ha detto in un’intervista a Porta a Porta su Rai 1.

