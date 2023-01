Anche questo appartamento si trova a Campobello di Mazara. Intanto a Palermo in corso l'interrogatorio di garanzia dell'autista, Giovanni Luppino

È stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, il presunto prestanome di Matteo Messina Denaro, indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento. La donna risulta intestataria di un appartamento all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello di Mazara. La casa si trova al pian terreno e ha due ingressi ma all’interno, secondo quanto si apprende, non ci viveva nessuno. Infatti la donna vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie.

Interrogatorio di garanzia per l’autista del boss

È intanto in corso nel carcere Pagliarelli di Palermo l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Luppino, l’autista del boss Matteo Messina Denaro arrestato lunedì con il latitante. Luppino è difeso dall’avvocato Giuseppe Ferro.

