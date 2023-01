Le verifiche investigative dell’operazione “Coupon” sono state guidate dalla Guardia di Finanza della provincia abruzzese

Un medico della provincia di Pescara ha sottratto ricavi al fisco per un totale di 80mila euro. La Guardia di Finanza della provincia abruzzese ha riscontrato che l’uomo vendeva prestazioni sanitarie a prezzi vantaggiosi e scontati su una nota piattaforma online ma al momento dell’incasso del buono acquistato dai pazienti, non rilascia alcun documento fiscale di registrazione del compenso. Le verifiche investigative dell’operazione “Coupon” hanno fatto emergere un fenomeno di evasione fiscale nell’ambito dell’e-commerce, terreno fertile per le nuove forme di omissione di pagamento d’imposte”, afferma il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Colonnello Antonio Caputo, che prosegue: “La stima è che il danno in Europa si aggiri intorno ai 7 miliardi ogni anno, con un trend in crescita”.

