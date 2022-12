Operazione della polizia nei confronti di un 50enne pluripregiudicato

Aveva nascosto in una cuccia per cani oltre tre chilogrammi di droga, probabilmente un rifornimento per le festività natalizie. Arrestato dalla polizia di Pescara, in flagranza di reato, un pusher di 50 anni, pluripregiudicato. È accusato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Gli investigatori della sezione antidroga, da tempo tenevano sotto controllo lo spacciatore. Mercoledì 21 dicembre – ritenendo che il 50enne si fosse rifornito di sostanza stupefacente da cedere in occasione delle festività natalizie – i poliziotti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. In cucina, gli agenti hanno trovato 24 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e la parcellizzazione della droga. Poi la scoperta più importante. In uno zaino nascosto in una cuccia per cani, i poliziotti hanno rinvenuto un grosso quantitativo di hashish, per un peso totale di 3,372 chilogrammi, suddiviso in 20 cilindri del tutto simili a quello sequestrato in cucina.

