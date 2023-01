Il tweet di Sergio De Caprio, protagonista della cattura di Totò Riina

Da ieri mattina continuano a piovere congratulazioni e commenti soddisfatti per l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro a Palermo. Tra coloro che hanno parlato dell’arresto, anche molti membri delle forze dell’ordine che negli anni hanno contribuito concretamente alla lotta alla mafia: “Arresto Messina Denaro, da Palermo a Fiume oggi è un giorno buono per tutti! La mafia non passa”. Così in un tweet Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, protagonista della cattura di Totò Riina trent’anni fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata