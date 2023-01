È la notizia che riporta il quotidiano 'La Verità' parlando dell'indagine sui presunti fondi alla Lega

La Procura di Milano avrebbe chiesto l’archiviazione dell‘inchiesta sui Fondi russi alla Lega. È la notizia che riporta il quotidiano ‘La Verità’ parlando di richiesta di archiviazione firmata dal procuratore aggiunto Fabio de Pasquale per i tre italiani – il presidente dell’associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex banchiere francesco Vannucci – e i tre russi accusati di corruzione internazionale per l’incontro all’Hotel Metropol il 18 ottobre 2018 durante il quale sarebbe stata negoziata una grossa partita di petrolio fra Russia e Italia con cui finanziare il partito di Matteo Salvini. Secondo La Verità l’inchiesta si sarebbe arenata per assenza di prove e riscontri e il tentativo di finanziare il Carroccio non avrebbe raggiunto alcuno “stadio di concretezza”.

