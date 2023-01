Conferenza stampa a Palermo dopo la cattura del boss mafioso

“L’indagine si basa su due pilastri fondamentali: uno è quello delle intercettazioni che, se fosse il caso di ribadirlo, sono indispensabili e irrinunciabili per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Senza le intercettazioni non si possono fare le indagini e le indagini non portano a nessun risultato. Questa è la cosa più importante che deve essere chiara”. Così il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia nel corso della conferenza stampa sui dettagli dell’arresto di Matteo Messina Denaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata