Blitz di due giovani attivisti di Ultima Generazione, vernice gialla contro la scultura che si trova proprio davanti alla Borsa

Due attivisti di Ultima Generazione, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 38 anni, hanno imbrattato con la vernice gialla la celebre scultura del ‘Dito’ di Maurizio Cattelan in Piazza Affari a Milano. Nel corso del blitz, durato in tutto una decina di minuti, i due giovani hanno prima sporcato la base della scultura che si trova proprio davanti alla Borsa di Milano, poi hanno lanciato dei palloncini, contenenti sempre della vernice gialla, sulla scultura.

I due giovani hanno anche discusso con un gruppo di turisti, iscritti al Fai, che hanno criticato la loro azione dimostrativa contro la finanza. Dopo una decina di minuti sono arrivate alcune volanti della polizia e hanno portato i due attivisti in Questura per essere identificati.

Salvini: “Pseudo ambientalisti vandali, meritano galera”

“Anche questa mattina questi pseudo-attivisti dell’ambientalismo hanno vandalizzato l’ennesima opera d’arte a Milano. Questi non sono degli ambientalisti, sono dei vandali che meritano di andare in galera”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione dei candidati della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, in merito all’imbrattamento del ‘Dito’ di Cattelan in piazza Affari a Milano rivendicato da Ultima generazione. “Avete rotto le scatole, cosa c’entra la difesa dell’ambiente con il fermare il traffico in tangenziale e con l’imbrattamento delle opere d’arte? Prima paghi di tasca tua i danni, e poi stai qualche giorno al fresco a pensare che le opere pubbliche e private vanno rispettate”, ha aggiunto il leader della Lega.

