Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia la misura

Dopo gli scontri tra tifoserie in A1, arriva il primo provvedimento del governo. “Annuncio qui che oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione” in relazione “alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi“. Insieme a questo “serve anche l’individuazione del singolo, provvedimenti come i Daspo, ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie” di Roma e Napoli. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa successiva al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha presieduto, stamattina, in Prefettura a Trieste.

