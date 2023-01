L'accusa è di "concussione, abuso d'ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, intestazione fittizia di società" con l'aggravante delle finalità mafiose

In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria è in corso l’operazione “Sisma” dei Carabinieri di Mantova per reati di corruzione aggravati dalle finalità mafiose. Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 persone, indagate a vario titolo di “concussione, abuso d’ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, intestazione fittizia di società” con l’aggravante delle finalità mafiose, per aver agevolato la cosca della ‘Ndrangheta Dragone.

