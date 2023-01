Immagine di archivio

Un'altra ragazza ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Napoli

Un ragazzo di 16 anni è morto sabato sera dopo essere stato travolto da due auto a Iseo (Brescia), nella centrale via Roma. Il ragazzo era stato accompagnato poco prima dal padre per passare la serata con gli amici, è stato colpito da una Fiat Punto guidata da un uomo ed è stato sbalzato sulla corsia opposta, per poi essere investito anche da una Bmw. E’ morto sul colpo per la gravità delle lesioni riportate. Le due auto si sono poi scontrate tra loro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, alcune ambulanze e i vigili del fuoco.

Un’altra giovane, una ragazza di 21 anni, è morta nella notte all’ospedale di Sarno in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a Ottaviano (Napoli), dopo che la Fiat 500 sulla quale si trovava è finita violentemente contro un muro in via Ferrovie dello Stato. La passeggera che era con lei, classe 2022, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti questa notte presso ospedale di Sarno

