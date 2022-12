Tre persone avevano perso la vita l'11 dicembre, tra loro un 15enne. Morta anche una quarta persona che era ricoverata

E’ morto anche un quarto ragazzo che era ricoverato in ospedale dopo l’incidente stradale avvenuto nell’Alessandrino, a Cantalupo, domenica 11 dicembre. L’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria dove era ricoverato ha spiegato in una nota che il giovane era “già in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte”, scrive il nosocomio di Alessandria. “L’altro paziente ricoverato in terapia intensiva è invece stato trasferito all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica”. Nello schianto avevano perso la vita tre persone: un 15enne, un 21enne e un 23enne. A bordo della vettura viaggiavano in 7: il guidatore era stato arrestato per omicidio stradale, poiché risultato positivo all’alcoltest.

