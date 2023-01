Manifestazioni in decine di città nel mondo

(LaPresse) Anche Torino manifesta contro il regime iraniano, in una domenica con mobilitazioni in decine di città del mondo. In piazza la comunità iraniana ma anche l’associazione radicale Adelaide Aglietta. Il corteo partito da Piazza Vittorio Veneto. Oggi ricorre anche il terzo anniversario dell’abbattimento del volo commerciale PS752 della Ukraine International Airlines con a bordo 176 persone decollato da Teheran e colpito da un’unità di difesa aerea delle Guardie della rivoluzione iraniana (Ircg) con almeno due missili.

