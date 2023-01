Si tratta delle ultime esecuzioni volte a fermare le proteste nazionali che stanno sfidando la teocrazia del Paese

L’Iran ha dichiarato di aver giustiziato due uomini condannati per la presunta uccisione di un volontario paramilitare durante una manifestazione. Si tratta delle ultime esecuzioni volte a fermare le proteste nazionali che stanno sfidando la teocrazia del Paese. La magistratura iraniana ha identificato i giustiziati come Mohammad Karami e Mohammad Hosseini, facendo diventare quattro le persone giustiziate dall’inizio delle manifestazioni di settembre per la morte di Mahsa Amini.

L’agenzia di stampa Mizan ha dichiarato che i due uomini sono stati condannati per aver ucciso Ruhollah Ajamian, un membro della forza Basij volontaria della Guardia Rivoluzionaria iraniana, nella città di Karaj, fuori Teheran, il 3 novembre. I Basij si sono dispiegati nelle principali città, attaccando e detenendo i manifestanti, che in molti casi hanno reagito. Non è stato immediatamente chiaro quale tribunale abbia esaminato i casi dei due uomini. Tuttavia, i tribunali rivoluzionari iraniani a porte chiuse, criticati a livello internazionale, hanno emesso due delle condanne a morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata