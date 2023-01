Coda di 13 chilometri nei pressi di Monte San Savino

Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli. I tafferugli sarebbero esplosi nell’area di servizio di Badia al Pino, la stessa dove l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri, colpito a morte dall’agente di polizia Luigi Spaccarotella. Chiusa la corsia nord dell’A1, con pesanti ripercussioni sul traffico. Gli ultras del Napoli sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si terrà alle 20.45 a San Siro l’incontro tra il Milan e i giallorossi. Dai video che circolano sui social si vedono ultras camminare sulla carreggiata con fumogeni.

