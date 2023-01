In tre sono finiti in carcere, una quarta persona ai domiciliari

Operazione antidroga dei carabinieri a San Severo, nel Foggiano. Quattro le persone arrestate, tre in carcere e una ai domiciliari. Sono indagate, a vario titolo, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata e in concorso, commessi nel periodo compreso tra maggio 2022 e settembre 2022 nel territorio di San Severo.

