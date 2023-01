Sbarcheranno nel porto pugliese le 85 persone a bordo della nave di Msf

Arriverà domani mattina a Taranto Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf). Nel porto pugliese sbarcheranno le 85 persone a bordo, 41 tratte in salvo in un salvataggio e altre 44 in un successivo trasbordo, operazioni fatte su richiesta dell’Imrcc, Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo. Il team di Msf – fanno sapere dalla ong – a bordo sta dando ai sopravvissuti i materiali dell’Unhcr per fare domanda d’asilo.

